شكرا لقرائتكم خبر عن سعاد سليمان تعلن اعتزالها التمثيل نهائيًا‎‎ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الممثلة الكويتية ​سعاد سليمان​ (سعودة) اعتزالها التمثيل نهائياً.

حيث أعلنت سعودة، وابنة الممثلة مي البلوشي، اعتزالها المجال الفني كممثلة، عقب أشهر قليلة من ارتدائها الحجاب.

وقالت خلال فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي: «إني انقبلت الحمد لله بتربية أساسية التخصص اللي أبيه، بخلي حياتي دراسة وعيالي، مو فاضية حق التمثيل».

وأضافت: «أساساً من تحجبت أنا رافضة إني أكون ممثلة، ما أبي شي يخدش حجابي وانا موجودة مو معنى إني مو ممثلة خلاص انتهت الحياة، لا عادي بصورلكم مقاطع متى ما قدرت، لكن حياتي بكرسها لعيالي ودراستي»

يُذكر أن سعاد سليمان أعلنت، في وقت سابق، ارتداءها الحجاب، مشيرةً إلى تعرُّضها لحادث انفجار سيارتها بسبب الغاز وإصابتها بحروق.

وأضافت بأنها منذ ارتدائها الحجاب وهي ترفض أن تكون ممثلة؛ ”لعدم رغبتها بأي شيء يخدش حجابها“، وفق قولها.