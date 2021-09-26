شاهد .. محبوبة الاطفال.. مذيعة MBC ببطن مكشوف وافخاذ عارية والمتابعون يفقدون صوابهم !! (صورة)

انت الان تتابع خبر محبوبة الاطفال.. مذيعة MBC ببطن مكشوف وافخاذ عارية والمتابعون يفقدون صوابهم !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/26 الساعة 06:45 مساءً | (ميس محمد)

نشرت الإعلامية ومحبوبة الاطفال أصالة كامل صور فاضحة جديد على موقع التواصل الاجتماعي على “انستغرام”

86778471

وظهر الإعلامية كامل بصور جريئة جدًا، وهي ترتدي تنوره قصيرة سوداء اللون تكشف فخذيها، وقميص أخضر يكشف عن أجزاء من صدرها وبطنها.

كما وأثارت إطلالة الإعلامية أصالة غضب جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الإعلامية أصالة

وأصالة كامل، إعلامية وممثلة وعارضة مصرية، ولدت في القاهرة أنهت دراستها الثانوية وبدأت مشوارها الفني في عمر صغير جداً.

حيث قدمت الكثير من المسلسلات الخليجية وكانت تعمل كمقدمة برامج في قناة إم بي سي 3.

ولكن في عام 2020 تركت تقديم البرامج وقررت الاتجاه إلى مشاريع بعيدة عن الإعلام.

وفي بداية عام 2020 أعلنت أصالة إنها تركت قناة إم بي سي 3 بعد العمل معهم لمدة ثمانية سنوات.

وقالت إنها تحب الخوض في تجارب جديدة في مجالات أخرى.

وفي فبراير 2020 قامت أصالة بقص شعرها بتسريحة بيكسي، هذا الأمر أدى لتفاعل مستخدمين الإنترنت بشدة مع قصة شعرها القصيرة.

وتصرفها غير المتوقع بحلق شعرها بنفسها، فأشار البعض إلى أنها تهورت بهذا التصرف، وإتهموها بلفت الانتباه بهذا التصرف المفاجئ.

واتجهت أصالة منذ لحظة خروجها من إم بي سي 3 بستايلها وشكلها إلى جهة أخرى بشكل كلي مليئة بالجرأة والإغراء.

86778471