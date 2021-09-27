شاهد .. بعد شهر على زواجة.. عائلة الوليد مقداد تعلن حمل زوجتة نور بشكل مفاجى .. لن تصدق كيف حدث ذلك ؟ (فيديو)

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/27 الساعة 01:00 صباحاً | (ميس محمد)

نشرت قناة مشهورة على اليوتيوب مقطع فيديو يتحدث عن خبر حمل زوجة الوليد مقداد نجم طيور الجنة بعد زواجهما باسابيع مماء اثار ضجة واسعة بين محبية .

28466167

ويكشف بالفيديو اعترف شخص من عائلة الوليد مقداد حيث نشر ابن عمه عبر صفحتة يقول فية : "قريبا رح يجينا مولود صغير من عرسان جداد".



اتفرج بقية التفاصيل في الفيديو:

28466167