شاهد .. بعد شهر على زواجة.. عائلة الوليد مقداد تعلن حمل زوجتة نور بشكل مفاجى .. لن تصدق كيف حدث ذلك ؟ (فيديو)

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انت الان تتابع خبر بعد شهر على زواجة.. عائلة الوليد مقداد تعلن حمل زوجتة نور بشكل مفاجى .. لن تصدق كيف حدث ذلك ؟ (فيديو) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/27 الساعة 01:00 صباحاً | (ميس محمد)
نشرت قناة مشهورة على اليوتيوب مقطع فيديو يتحدث عن خبر حمل زوجة الوليد مقداد نجم طيور الجنة بعد زواجهما باسابيع مماء اثار ضجة واسعة بين محبية .
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ويكشف بالفيديو اعترف شخص من عائلة الوليد مقداد حيث نشر ابن عمه عبر صفحتة يقول فية : "قريبا رح يجينا مولود صغير من عرسان جداد".
اتفرج بقية التفاصيل في الفيديو:
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