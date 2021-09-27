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شاهد .. بعد شهر على زواجة.. عائلة الوليد مقداد تعلن حمل زوجتة نور بشكل مفاجى .. لن تصدق كيف حدث ذلك ؟ (فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/27 الساعة 01:00 صباحاً | (ميس محمد)

نشرت قناة مشهورة على اليوتيوب مقطع فيديو يتحدث عن  خبر حمل زوجة الوليد مقداد نجم طيور الجنة بعد زواجهما باسابيع مماء اثار ضجة واسعة بين محبية .

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ويكشف بالفيديو اعترف شخص من عائلة الوليد مقداد حيث نشر ابن عمه عبر صفحتة يقول فية : "قريبا رح يجينا مولود صغير من عرسان جداد".

 

 


اتفرج بقية التفاصيل في الفيديو:

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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