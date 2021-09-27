شاهد .. سيرين عبد النور تتجاوز الخطوط الحمراء و تسحر المتابعين بالأسود المكشوف على البحر..اتفرج

انت الان تتابع خبر سيرين عبد النور تتجاوز الخطوط الحمراء و تسحر المتابعين بالأسود المكشوف على البحر..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/27 الساعة 01:30 صباحاً | (ميس محمد)

عبر حسابها الرسمي على موقع الإنستغرام نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورةً جديدةً لها، ظهرت وهي ترتدي فستانا باللون الاسود، قصير ومغطى ببطانة مخرمة، وعلقت: "الفستان اسود والقلب ابيض"، ونالت صورتها اعجاب المتابعين الذين تغزلوا بجمالها وأناقتها.

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كما نشرت سيرين عبد النور على الانستغرام في وقت سابق صورة لإبنتها وزوجها على البحر وعلقت: "اخر ايام الصيفية، وكبرت تاليا وصارت صبية" وتفاعل المتابعون مع الصورة وعلقوا على جمال ابنتها والتشابه بينها وبين والدتها.

ويذكر أن الفنانة سيرين عبد النور شاركت مؤخراً في مسلسل دانتيل إلى جانب الفنان محمود نصر، ولاقى العمل نجاحاً كبيراً وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، كما شاركت سيرين عبد النور في مسلسل الهيبة الى جانب الممثل تيم حسن ونخبة من النجوم، وفي اللقطة الاخيرة من المسلسل ماتت سيرين وابنتها قتلا بالرصاص، وتعتبر سيرين عبد النور فنانة شاملة تجمع بين الغناء والدراما ونجحت بهما حتى اصبحت فنانة لها وزنها بالعالم العربي.

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