شاهد .. مذيعة سعودية جديدة تبهر الجميع بجمالها الخارج عن المألوف ..المتابعون يصفوها بحورية الارض ..اتفرج

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انت الان تتابع خبر مذيعة سعودية جديدة تبهر الجميع بجمالها الخارج عن المألوف ..المتابعون يصفوها بحورية الارض ..اتفرج والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/27 الساعة 03:00 صباحاً | (ميس محمد)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورا للمذيعة السعودية مها عبد الله ، بسبب الشبه الكبير بينها وبين النجمة اللبنانية ميريام فارس .
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وتظهر « مها » بالصور بشعر مجعد طويل ، وبنحافة جسد تتشابه مع نحافة « ميريام » .
ووصفها المتابعين : بحورية الارض بسبب بجمالها الخارج عن المألوف
يشار إلى أن مها عبد الله عملت منذ بداية مسيرتها بإذاعة « م?س إف إم » من خلال برنامج « نفسي أنحف » ، والتحقت بعدها بأربعة سنوات بإذاعة « إم بي سي » لإنتاج وتقديم البرامج ، وفي عام 2015 التحقت بقناة « العربية » .
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