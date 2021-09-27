شاهد .. مذيعة سعودية جديدة تبهر الجميع بجمالها الخارج عن المألوف ..المتابعون يصفوها بحورية الارض ..اتفرج

انت الان تتابع خبر مذيعة سعودية جديدة تبهر الجميع بجمالها الخارج عن المألوف ..المتابعون يصفوها بحورية الارض ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/27 الساعة 03:00 صباحاً | (ميس محمد)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورا للمذيعة السعودية مها عبد الله ، بسبب الشبه الكبير بينها وبين النجمة اللبنانية ميريام فارس .



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وتظهر « مها » بالصور بشعر مجعد طويل ، وبنحافة جسد تتشابه مع نحافة « ميريام » .



ووصفها المتابعين : بحورية الارض بسبب بجمالها الخارج عن المألوف

يشار إلى أن مها عبد الله عملت منذ بداية مسيرتها بإذاعة « م?س إف إم » من خلال برنامج « نفسي أنحف » ، والتحقت بعدها بأربعة سنوات بإذاعة « إم بي سي » لإنتاج وتقديم البرامج ، وفي عام 2015 التحقت بقناة « العربية » .

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