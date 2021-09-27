شاهد .. روبي تخلع ما ترتديه وتتعرى على المسرح بوصلة رقص صادمة..اتفرج

انت الان تتابع خبر روبي تخلع ما ترتديه وتتعرى على المسرح بوصلة رقص صادمة..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/27 الساعة 03:30 صباحاً | (ميس محمد)

استغنت الفنانة المصرية روبي مرة جديدة عن حذائها خلال إحيائها لحفلها الأخير في الساحل الشمالي وقررت أن ترقص حافية القدمين.

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وضجت مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو من حفل روبي ظهرت فيه وهي تقف على المسرح وترقص حافية القدمين على أنغام أغنيتها “إبقى قابلني”، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

هذا وكانت تعرضت الفنانة المصرية روبي لموقف محرج وذلك بعد أن إنكسر كعب حذائها على المسرح خلال إحيائها حفل غنائي في مدينة العلمين الجديدة، شارك فيه الفنان المصري محمد العسيلي.

وتداول جمهور النجمة المصرية روبي مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه وهي تخلع حذائها بسبب كسر في الكعب.

هذا وكان فاجأ المطرب المصري حلمي عبد الباقي متابعيه بالهجوم على الفنانة المصريّة روبي مدّعيًا أنّ صوتها نشاز.

في التّفاصيل، هاجم المطرب حلمي عبد الباقي المطربة روبي وانتقد ضمها إلى نقابة الموسقيين .

ونشر عبد الباقي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”فيديو لها من حفل غنائي سابق ، وعلق قائلا: “اتفرجوا هي دي الناس اللي بتشتغل فن، والناس المحترمة الفنانين اللي بجد قاعدين في بيوتهم”.

وأضاف: “أنا خلاص مبقتش انكسف أقول أي حاجة على أي حد أيًا كان، عاوز أعرف مين اللي اداها كارنيه نقابة وكمية النشاز اللي والله لو حد معندوش فكره مش هيعمل ده”25219813