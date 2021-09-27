شاهد .. رفض أحمد مكي الزواج منها وعشقت هذا الرجل بجنون الذي أنقذها من الموت قبل زواجها من رامي رضوان.. ما لا تعرفه عن دنيا سمير غانم

انت الان تتابع خبر رفض أحمد مكي الزواج منها وعشقت هذا الرجل بجنون الذي أنقذها من الموت قبل زواجها من رامي رضوان.. ما لا تعرفه عن دنيا سمير غانم والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/27 الساعة 04:30 صباحاً | (ميس محمد)

بدأت موهبة النجمة المصرية دنيا سمير غانم في الظهور بعد أكمالها لعامها الـ 10 حيث شاركت في مسلسل امرأة وامرأة وتوقفت عن التمثيل لفترة قبل أن تعود من جديد في عمر الـ 16.

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شجعها والدها نجم الكوميديا الراحل سمير غانم على الغناء بعد أن سمع صوتها وهي تُغني لفيروز وأعجبه صوتها لدرجة أنه بكى من جماله.

تخرجت دنيا من قسم الأداب والفنون بجامعة مصر وبدأت شهرتها من خلال مشاركتها في فيلم يا أنا يا خالتي مع النجمان محمد هنيدي وحسن حسني ثم قامت ببطولة عدة أفلام بعد ذلك من بينها طير أنت و365 يوم سعادة وأكس لارج ولا تراجع ولا أستسلام ولف ودوران.

شكلت دنيا سمير غانم مع الفنان أحمد مكي ثنائي رائع في السينما والدراما خاصة في المسلسل الشهير "الكبير أوي" بجميع أجزائه وهو العمل الذي حقق نجاحاً كبيراً في الشارع المصري، وانتشرت شائعات تفيد بأن مكي رفض الزواج من دنيا بعد قصة حب نشأت بينهما في العديد من أعمالهم الفنية.

وكشف النجم سمير غانم في إحدى تصريحاته الصحفية، أن ابنته وأحمد مكي أصدقاء جداً ولم تتم خطوبتهما كما أشيع، وانتشرت شائعة قصة حبهما كسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن تردد أن زوجته الفنانة دلال عبد العزيز والدة دنيا أخبرت أحد المقربين إليها بخبر الخطوبة في إحدى جلسات الدردشة وذلك قبل زواجها من زوجها الحالي الإعلامي رامي رضوان.

تعرفت دنيا بالصدفة على الإعلامي الرائع رامي رضوان حيث قابلته في أحد الكافيهات أثناء تواجدها مع مجموعة من أصدقائها وكانوا يلعبون بدون كلام فلاحظت ذكائه الشديدة وطريقة حديثه الراقية.

وبعد ذلك سألت إحدى صديقاتها إذا كان رامي مرتبط أم لا حيث وقعت في حبه من أول نظرة وقد قالت دنيا في أحد حواراتها: "شعرنا بقرب وارتياح وبدأنا نتبادل المشاعر الجميلة إلى أن زادت وشعرنا بأننا نفكر بنفس الطريقة وبنفس الإحساس حتى نظراتنا كانت تُعبر عما نشعر به وفي مرة اعترف لي رامي بحبه واعترفت له أنا أيضًا".

وعن أسباب حبها لرامي فقد قالت دنيا في حوارها مع النجم أمير كرارة في أحد برامجه: "بحب فيه أنه ذكي وشاطر في شغله وطموح وعاقل كده وقليل أوي لما تلاقي حد عايز يبقى حاجة ومحترم فيه مميزات الرجولة".

ولم يمر شهران على علاقة الحب بينهما حتى أعلن رامي ودنيا خطبتهما وفي عام 2013 أُقيم حفل زفافهما الأسطوري بحضور الأغلبية العظمى من نجوم الفن والمجتمع وقد غنت دنيا لرامي أغنية بقينا لبعض التي ضمتها بعد ذلك لألبومها الأول.

وأنجبت دنيا من رامي عام 2014 ابنتهما الوحيدة كايلا وقد روت الفنانة الجميلة موقف حدث لها ولأبنتها حيث أنقذهما زوجها من موت مُحقق.

فقد كشفت دنيا في لقائها مع برنامج دبي كروز الذي كانت تقدمه ميساء مغربي أنها كانت برفقة ابنتها وزوجها وبعض أصدقائهم في أحد الأماكن العامة وحملت كايلا التي كانت تبكي ووقفت وبمجرد أن حملتها صرخ رامي وطلب منها أن ترفع قدمها وتبتعد لتكتشف بعد ذلك أن ثعبان كبير كان قد اقترب من لدغها لولا العناية الإلهية ووجود رامي الذي قتل الثعبان وأنقذ حياتها.47890886