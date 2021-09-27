شاهد .. المتحول الإماراتي بدر خلف يفجر الانترنت بالمايوه المكشوف..اتفرج

انت الان تتابع خبر المتحول الإماراتي بدر خلف يفجر الانترنت بالمايوه المكشوف..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/27 الساعة 05:30 صباحاً | (محمود الأديب)

تصدر خبير التجميل الإماراتي بدر خلف الشهير بـ "كيكة" في الساعات الأخيرة قائمة محتويات الأكثر بحثًا علي مؤشر البحث العالمي جوجل، ومختلف مواقع التواصل الإجتماعي، ترند المملكة العربية السعودية، بعد إعلان تحوله لأنثى، و نشره مقطع فيديو بالمايوه المكشوف والذي فجر الانترنت من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي علي منصة التغريدات المصغرة تويتر.

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بدر خلف يظهر بالبكيني بعد تحوله لأنثى



وظهر خلف في مقطع الفيديو بمظهر غير لائق مُرتدي بدلة رقص باللون الأزرق مكونة من قطعتين و أشبه بالمايوه البكيني، وبدأ يستعرض قوامه وتفاصيل جسمه التي تؤكد أنه جسم أنثى وليس بجسم رجل على الإطلاق، فغالبًا ما أراد أن يُخبر جمهوره ومتابعيه بتحوله رسميًا إلىى أنثى، وخضوعه لعملية تحويل جنسي.





هل بدر خلف تحول لأنثى؟



وبالرغم من ذلك إلا أنه ظهر بشنب وذقن في وجهه، أهم ما يميز ملامح أي رجل، ولكنه لق على الفيديو قائلاً: "خلف الكواليس قبل ما أشيل الشنب، متحمسين على شيلتي؟ باقي كم يوم وتنزل انتظروا"، ما أثار جدلاً واسعًا و بين متابعيه وغضب عارم بين رواد السوشيال ميديا، فانهالت عليه التعليقات الساخرة والغاضبة التي تنتقده انتقادات لاذعة لما يقوم به عبر مواقع التواصل الإجتماعي دون حترام أو مراعاة لتقاليد وعادات المجتعات والشعوب العربية.

بدر خلف يثير غضب رواد السوشيال ميديا

وجاء تعليق من إحدى متابعاته تقول : "خذ الغاء متابعة .. خلاص الموضوع صار بايخ كثيير و زودتها.. لا حول ولا قوة الا بالله، الله يرد بيك"، وعلقت أخرى قائلة : "



بالبدايه جنت محبوب ومجرد رجل يحب الماسكات .. بس هسه اختلفت وماعدت

كيكه الموضوع راح زايد واوفر"، كما علق متابع : "كدا الموضوع بقى اوڤر .. وبدل ما كنا واخدين الموضوع ضحك ..هيقلب جد وذنوب ملهاش اي لازمة .. انا بدأت اخاف واشمئز الراجل باين عليه اتجنن ..واحنا بضحكنا وهزارنا بنشجعه على كدا ..لازم الكل يلغي المتابعة يجماعة لعله يتوب من الكارثه اللي عملها في نفسه".

من ناحية أخرى، أكد البعض أنه قام بارتداء "صدر سيليكون صيني"، ليظهر بجسد أنثى، حيث علقت متابعة قائلة: "دا صدر سيلكون صيني بيتلبس عادي ربنا ينتقم منك ودي باروكه بس شعر طبيعي والله مهما عملت راجل او ذكر يعني وعمرك ما هتغير اراده ربنا اتفو".



ولم يهتم خلف بردود أفعال متابعيه و الغضب العام الذي أثاره على ساحة السوشيال ميديا بأفعاله المشينة و فيديوهاته الفاضحة والنثيرة للجدل، حيث قام بكتابة منشور في صباح اليوم التالي قائلاً: "اللهم اكفني شر خلقك"، لتسخر منه متابعة و تعلق على منضوره قائلة "حد تحرش بيكي ولا ايه؟".

بدر خلف يثير الجدل مجددًا



لم تكن هذه المرة الأولى التي يثير فيها الكويتي بدر خلف جدلاً واسعًا بسبب فيديوهاته و صوره المثير للإشمئزاز، التي دائمًا ما تؤكد تحوله لأنثى، وأنه لا يمت بأي صلة للرجولة على الإطلاق، حيث قام مؤخًرًا بنشر صورة له، ظهر فيها بملامح و شكل أنثى، مرتديًا باروكة شعر طويلة، مع وضع القليل من الماكياج متشبهًا بالنساء، ما أثار غضب العديد من رواد السوشيال ميديا زاعمين أنه متحول جنسيًا، كما تساءل البعض الآخر هل تحول بدر خلف إلى أنثى.

من هو بدر خلف حديث السوشيال ميديا



وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز المعلومات التي لم تكن تعرفها عن خبير التجميل الإماراتي بدر خلف حديث السوشيال ميديا:-

-اسمه بدر خلف

-إماراتي الجنسية من أصل سعودي.

-من مواليد عام 1993م، في العين الإماراتية، ويبلغ من العمر 27 عامًا.

-متزوج و لديه طفلين.

-خبير تجميل وعارض أزياء شهير

-درس الفن، و أساسيات تصميم الأزياء في إيطاليا.

-مدون إماراتي، يتميز بطابعه الكوميدي الساخر في فيديوهاته.

-أطلق عليه متابعيه لقب "كيكة".

-أثار الجدل في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديوهاته الأنثوية، حيث أنه يقوم بتقليد الفتيات بتطبيق بودرة الوجه ، وفي معظم الحالات يظهر في رداء الحمام.

-كان يعمل سابقًا في مذيعًا في قناة دبي تي في الإماراتية، ثم تركها ليتفرغ لعمله كخبير تجميل، وعمل فيديوهات تحدث عن أساسيات الجمال والموضة ومستحضرات التجميل.

-يتميز بمنشوراته التي لها طابع انثوي، والتي دائمًا ما تثير حوله الشكوك بشأن رغبته في التحول إلى فتاة.

-يقدم وصفات تجميل مختلفة للفتيات، وأطلق على نفسه كيكة نظراً لصفاء بشرته.

-يمتلك بدر خلف أكثر من 349 ألف متابع عبر حسابه الشخصي علي منصة التغريدات المصغرة تويتر، بالإضافة إلى أكثر من 748 متابعاً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الأشهر فيسبوك.

-تداولت بعض الصحف الإماراتية مؤخرًا خبرًا، نحو إقدام شرطة الجرائم الإلكترونية بالإمارات، على إغلاق حساباته الشخصية التي اعتبرها البعض منافية لعادات الشعب الاماراتي، ومخالفة للذوق العام.

-يتابعه الكثير من السعوديين والعرب عبر حسابه الشخصي على تطبيق سناب شات.

-يمتلك شعبية كبيرة من المتابعين والمحبين ، لكونهم يعتبرونه شخصية مميزة تأخذ الطابع الإيجابي من حيث أعماله وفيديوهاته التي يشتهر بها.

-لم تكن بداية عمله كمذيع على قناة دبي سببًا لشعبيته ، لكنه أصبح مشهورًا بفضل التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام سناب شات، لعرض مقاطع فيديو تتحدث عن الموضة المتعلقة بالرجال ، ما تسبب في شهرته قليلاً.

-قدم برامج أزياء للرجال على موقع الفيديوهات الشهير "يويتوب" ، ثم استمر في تمثيل أزياء المرأة بعد تعلم أساسيات "تصميم الأزياء" في دولة إيطالية ، ما أثار حالة من الجدل حوله هناك حول هويته.

-بدأ خلف حينها الإهتمام بموضوعات الأزياء والموضة التي تهم المرأة ، حيث بدأ بتعليم الماكياج للنساء من خلال مقاطع فيديو ينشرها عبر حساباته الشخصية، التي كان يضع فيها الماكياج على وجهه بطريقة استفزازية للغاية لأتباعه.

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