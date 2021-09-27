شاهد .. رهف القنون تثير جنون متابعيها بصورة فاضحة كشفت مناطق جسدها من تحت لفوق .. اتفرج

انت الان تتابع خبر رهف القنون تثير جنون متابعيها بصورة فاضحة كشفت مناطق جسدها من تحت لفوق .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/27 الساعة 10:00 صباحاً | (محمود الأديب)

على الرغم من أنها تعتمد على استعراض جسدها بنشر صور مثيرة وشبه عارية، إلا أن الناسطة السعودية اللاجئة في كندا تخطت هذه المرة الخطوط الحمراء، بنشر صور تظهر تفاصيل منطقة حساسة من جسدها بشكل فاضح.

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حيث شاركت رهف القنون الجمهور مقاطع فيديو لها عبر خاصية الستوريز عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، صدمت فيها المتابعين حيث إرتدت overall ضيقاً جداً على الجسم وبلون البيج، كما فصل بشكل كبير تفاصيل جسدها، وظن المتابعون للوهلة الأولى أنها لا ترتدي شيئاً.



ورهف القنون تدرك تماماً أن كل حركة تقوم بها تصبح سيرة على كل لسان وحديث الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي ولذلك فهي تطل بين الحين والاخر بصور مثيرة.



وكالعادة شن جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب، هجومًا حادًا عليها موجهين لها انتقادات وشتائم بسبب خروجها عن التقاليد بشكل فج ومحاولة التجارة بجسدها.

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