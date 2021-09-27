شاهد .. صور دنيا بطمة بالهوت شورت فاتحة قديمها وواضعة يدها على منطقتها… تثير متابعيها!! اتفرج

انت الان تتابع خبر صور دنيا بطمة بالهوت شورت فاتحة قديمها وواضعة يدها على منطقتها… تثير متابعيها!! اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/27 الساعة 12:30 مساءً | (ميس محمد)

نشرت دنيا بطمة، الجمعة، صورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

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وشاركت دنيا، جمهورها صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة ورائعة. وظهرت دنيا بطمة في الصورة التي نشرتها، وهي توب تطويل باللون الأصفر.

غير أن دنيا بطمة، سرعان ما عادت الى عادتها، في إثارة الجدل حولها بين متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصور مرتدية هوت شورت جرئ وتوب اسود، فاتحة رجليها ووضعت يدها على منطقتها الحساسة..

ونالت الفنانة المغربية على إشادات البعض وهجوم البعض الآخر بسبب جرأتها في الملابس خاصة بعد إجرائها عملية تجميل.

وقبل يومين، نشرت بطمة، صورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

وشاركت دنيا، جمهورها صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

كما وظهرت بطمة في الصورة التي نشرتها، وهي ترتدي بلوزة بيضاء اللون، وتنورة قصيرة.

ومؤخرًا، قامت بطمة بمشاركة جمهورها ومحبيها على مواقع السوشل ميديا مجموعة صور جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة للغاية.

كما وظهرت بطمة في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات انستغرام.

لم تكن هذه المرة هي الأولى التي تثير فيها الجدل فقد تعرضت مؤخرا لوابل من الانتقادات ونعت العديد من المتابعين اختيارها للملابس بالجريء.

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