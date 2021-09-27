شاهد .. تفاصيل صادمة يرويها حارس مقبرة دلال عبدالعزيز صدمت كل الوسط الفني و جعلت ايمي سمير غانم تسقط مغشيا عليها ..تفاصيل مرعبة !!

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/27 الساعة 01:00 مساءً | (ميس محمد)

في تفاصيل جديدة و مفجعة ، أنتشر عبر مواقع التواصل الأجتماعي فيديو لحارس مقبرة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز الذي توفت عن عمر 61 عاما، بعد صراع طويل معآآ كوفيد-19.

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وأنتشر المقطع بعنوان هذا ماقالة حارس قبر الفنانة دلال عبر العزيز عقب دفنها بساعات.

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