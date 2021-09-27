شاهد .. هيفاء وهبي تثير الجدل بفستان نوم يكشف ظهرها للعلن ..اتفرج 

انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي تثير الجدل بفستان نوم يكشف ظهرها للعلن ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/27 الساعة 03:30 مساءً | (ميس محمد)

اثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضجة واسعة مؤخرا بعد حفلتها الأخيرة في الساحل الشمالي برفقة الفنان المصري أكرم حسني وسط حضور هائل من الجماهير بعد غياب طويل بسبب جائحة كورونا لأكثر من عام ونصف.

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حيث تصدرت مؤخرا محركات البحث بعد ظهورها الأخير بقوة عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام خلال تواجدها في القاهرة.

ونشرت هيفاء وهبي عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام مقطع فيديو جديد لها بإطلالة جذابة جدا اثناء استعراضها إطلالتها.

وظهرت هيفاء في الفيديو مرتدية فستان باللون الأحمر من خامة " الستان " مكشوف الظهر والأرجل أظهرها بإطلالة مثيرة جدا.

وتفاعل الكثير من جمهورها عبر خاصية التعليقات والاعجابات مشيدين على جمالها وأناقتها المستمرة خلال الفترة الأخيرة.

من جهة أخرى ، أطلقت الفنانة هيفاء وهبي قبل عدة أشهر اغنيتها الجديدة لصيف 2021 برفقة الفنان المصري أكرم حسني بعنوان " لو كنت " عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب وتصدرت محركات البحث منذ إطلاقها ، كما حصدت في الاسابيع الأولى أكثر من 60 مليون مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة.

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