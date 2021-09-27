شاهد .. السعودية رهف القنون تظهر بإطلالة فاضحة وتكشف عن هذا الجزء من جسدها !!

انت الان تتابع خبر السعودية رهف القنون تظهر بإطلالة فاضحة وتكشف عن هذا الجزء من جسدها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/27 الساعة 04:00 مساءً | (ميس محمد)

شاركت السعودية رهف القنون صورة جديدة لها تظهر فيها بشكل فاضح، على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي بدورها أثارت الكثير من الجدل والتفاعل.

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والتقطت القنون صورة لها من الخلف، مرتدية بنطالًا ضيقًا، وتوبًا أسود قصيرًا، كما اعتمدت على تسريحة شعر كيرلي مرفوع، وشاركتها للجمهور ومتابعيها.

وانهالت التعليقات المنتقدة والمُهاجمة على رهف القنون، كما كل مرة، بسبب طبيعة الإطلالات التي تظهر بها، كونها تعتمد على إظهار أجزاء من جسدها بشكل مقصود وبزاويا تصويرية تطغى عليها الجرأة، كأسلوب منها لتحدث بلبلة وضجة بين الجمهور.

فيما عبر متابعون عن استغرابهم من ظهور رهف بطريقة غير مكترثة لما حصل معها مؤخرًا، بعدما فضحها صديقها وكشف بأنه أجرى فحص الحمض النووي الـDNA، والذي أظهر عدم تطابق ابنتهما معه، فدخل في حالة من الانهيار وكاد أن ينتحر وفق ما أعلنه.64808042