شاهد .. دنيا سمير غانم تصدم الوسط الفني وتعلن إعتزالها وارتداها الحجاب بشكل مفاجئ .. والسبب لا يصدق؟

انت الان تتابع خبر دنيا سمير غانم تصدم الوسط الفني وتعلن إعتزالها وارتداها الحجاب بشكل مفاجئ .. والسبب لا يصدق؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/27 الساعة 04:30 مساءً | (ميس محمد)

اعتزال دنيا سمير غانم واتداها الحجاب كثرت التساؤلات حول أعتزال دنيا سمير غانم حقيقة أم كذب، حيث أنتشرت أخبار تقول بإعتزالهم عالم الفن بعد وفاة والديها مؤخراً وخاصا أنها كانت صدمة وفاجعة كبيرة في حياتها ومن خلال السطور التالية نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بإعتزال دنيا سمير غانم.

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اعتزال دنيا سمير غانم واتداها الحجاب

وفي الحقيقة أنتشرت في الساعات الأخيرة أخبار مؤكدة تقول بإعتزال دنيا وايمي سمير غانم بعد وفاة والديهما الفنان الكبير الراحل سمير غانم ووالدتهم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز بعد معاناة كبيرة مع المرض وأثر إصابتهم بفيروس كورونا والذين غابوا عن عالمنا بشكل حزين وتركوا خلفهم جمهور كبير حزين على وفاتهم.

حقيقة أعتزال دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم

أهتزت وسائل التواصل الإجتماعي اليوم حيث يريدون معرفة حقيقة خبر أعتزال دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم، ويكشف لكم كورة في العارضة الحقيقة الكاملة حيث أنه حتى الآن لم يتم إصدار أي تصريح صحفي مؤكد لهذا الخبر بل بالعكس ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم على موقع التواصل الإجتماعي وطمنت جمهورها.





دنيا سمير غانم عبر أنستجرام

ومن الجدير بالذكر هُنا أن دنيا سمير غانم تحدثت مع جمهورها مؤخراً عبر انستجرام “شكرًا لكل الناس اللي بتحبنا وواقفة جنبنا وبتسأل علينا وبتراعي مشاعرنا ده طبيعي بين الأصدقاء والأقارب، لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس، هم والله كلهم أهلي وإخواتي ودعواتهم ومساندتهم كلها بتوصلنا”.25046282