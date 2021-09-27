شاهد .. بعد ظهور ماريتا عاصي الحلاني مكشوفة الصدر والفخذين والدها يوجه لها رسالة .. اتفرج

انت الان تتابع خبر بعد ظهور ماريتا عاصي الحلاني مكشوفة الصدر والفخذين والدها يوجه لها رسالة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/27 الساعة 05:06 مساءً | (ميس محمد)

عبر حسابها في انستغرام، نشرت ماريتا عاصي الحلاني صورة لها من موناكو، ظهرت بها بإطلالة ملفتة للأنظار مرتدية فستان أخضر قصير مكشوف الفخذين والصدر، مع اكسسوارات ملونة، ومكياج خفيف زاد من سحر إطلالتها.

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نالت صورة ماريتا الحلاني اعجاب المتابعين الذين تغزلوا بسحرها وجمالها الطبيعي، بينما اعتبر البعض ان اطلالتها جريئة ومكشوفة.

وتحرص ماريتا الحلاني على مشاركة صورها ونشاطاتها مع جمهورها عبر مواقع التواصل وانستغرام، كما تشارك اجوائها العائلية التي تنال بها اعجاب متابعيها ومحبيها.

دخلت ماريتا الحلاني التمثيل بعد ان لاقت تشجيعا من والدتها، وفي هذا السياق أطلق عاصي الحلاني رسالة لإبنته حول موهبتها الفنية مؤكدا انه يعتبرها طفلته لكنه يثق بخياراتها، لا يعبّر عن رأيه بها كممثلة، ولن يحكم على موهبتها قبل أن تشارك في عدة أعمال، ويطلب منها الاستراحة عندما يراها منشغلة بالتصوير ليلاً نهاراً، دون أن يفرض رأيه عليها.

ورثت ماريتا الحلاني حب الفن من والدها الفنان عاصي الحلاني، ولها العديد من الاغنيات، منها :إلي وملكي، قولولو، آخر مرة، تلاقينا، يللا نفرح، وغيرها، وأحيت العديد من الحفلات والسهرات والمهرجانات الغنائية، ثم دخلت عالم التمثيل، وخضعت لدروس في التمثيل مع الممثلة فيفيان أنطونيوس، الى أن تلقت إتصالاً من شركة الصباح للإنضمام الى أسرة مسلسل "عشرين عشرين" التي ابدعت فيه.

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