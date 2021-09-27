شاهد .. بعد أنباء زواجها .. أصالة نصري تحاول إغراء زوجها أمام الجمهور بكل وقاحة (اتفرج)

انت الان تتابع خبر بعد أنباء زواجها .. أصالة نصري تحاول إغراء زوجها أمام الجمهور بكل وقاحة (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/27 الساعة 05:34 مساءً | (ميس محمد)

تغزلت الفنانة السورية أصالة نصري بزوجها الشاعر العراقي فائق حسن بكلمات معبرة عن مدى حبها له.

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وظهر الشاعر فائق حسن برفقة الفنان ماجد المهندس في فيديو أعادت أصالة مشاركته على موقع "تويتر"، وعلقت بالقول: "نعمه كبيره وهديه من رب العالمين غاليه بحمد الله عليها كل لحظه. أنا زوجة فائق حسن وشريكة حياته وصديقته وحبيبته".



وأعلنت أصالة زواجها من فائق حسن في 11 سبتمبر الجاري.94930235