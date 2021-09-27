شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة بشرى تعلن انتهاء تصوير فيلم معالي مامت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الفنانة بشرى انتهاءها من تصوير فيلم معالي ماما، الأيام الماضية و عبرت عن سعادتها في خوض تجربة كوميدية جديدة.

و قالت بشرى:” أنها تحب السينما جدًا عن الدراما، وأنها كانت مشتاقه للوقوف أمام كاميرا السينما، وأنها سعيدة بكونها متخصصة الآن في الأفلام الكوميديا العائلية التي تصلح لجميع أفراد الأسرة”.

و فيلم “معالي ماما” يجمع في بطولته بشرى ومحمود الليثي ونخبة من ضيوف الشرف مثل شيماء سيف وسامي مغاورى وعلاء مرسى وياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة الفنانة أنغام، تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور.

يذكر أنه توقف تصوير الفيلم لفترة طويلة بعد إعلان بشرى إصابتها بفيروس كورونا ودخولها العزل الصحي داخل منزلها، ويعد الفيلم أول عودة لبشرى إلى السينما كممثلة بعد غياب استمر 4 سنوات كاملة منذ قدمت بطولة فيلم “ليل داخلي” عام 2017.