شكرا لقرائتكم خبر عن والد حلا شيحا : ابنتي ليست محجبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر الفنان التشكيلي المصري أحمد شيحا والد حلا شيحا وقال:” لما حلا ابنتي ارتدت الحجاب قلت لها سيأتي يوم لما يمتلئ إيمانك ستدركين أن غطاء الراس هذا لا دخل له بالله، ولما عادت عنه لم يؤثر أحد عليها وكانت قرأت طن كتب في هذا الأمر، وهي الآن غير محجبة “.

و أضاف ان حلا قرأت “أطنان من الكتب” قبل أن تتخذ قرارها بخلع الحجاب والعودة لممارسة عملها الفني، ولا يوجد ما يبرر أن تتراجع عن موقفها الآن وتعتزل الفن مجددا.

يذكر أن حلا تسببت سابقا في إحراج والدها عندما صرح بأنها مخطوفة من زوجها معز مسعود، وأن الأخير وراء البيان المسيء للفن، وأكدت حلا أنها غاضبة من والدها لأنه يردد افتراءات على زوجها .

و نشرت حلا نشر صورة زوجها معز مسعود وعلقت عليها قائلة: الحقيقة مصدومة من الكلام اللي والدي قاله عن زوجي اللي اتجوزته بكامل إرادتي والحمد لله لقيت معاه كل المعاني الجميلة من احترام ورجولة وشهامة نادرة الايام دي، وأنا لم يخطفني احد كما قال والدي والكلام ده لا يصح أبدا.

أضافت: انا بحب زوجي وسعيدة بحبه ليا وبنحترم بعض ومعز بيحترم رأيي وبيقدر مشاعري وبالعكس هو دائما بيهدّيني، وطبعا بيساندني ويشجعني لأني زوجته وحبيبته، وهو اكبر بكتير من كل الكلام اللي بيتقال عليه وافتراءات مش صحيحة وهو ابعد ما يكون عنها.