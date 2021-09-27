شكرا لقرائتكم خبر عن قصي خولي وفاليري ابو شقرا معاً في رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن السيناريست السوري بلال شحادات عن بدئه العمل على سيناريو جديد يجمع كل من النجم السوري قصي خولي و الفنانة اللبنانية فاليري أبو شقرا ومن إنتاج شركة الصباح للمنتج صادق الصباح.

حيث أنه بدأ بكتابة نص المسلسل ليكون ضمن السباق الرمضاني 2022.

يذكر أن قصي خولي وفاليري أبو شقرا قد اجتمعا قبل مدة بالمسلسل القصير “لا حكم عليه” وحقق العمل نجاحاً جيداً.

وفي وقت سابق أنهى قصي خولي تصوير دوره في المسلسل القصير “توتر عالي” والذي سيعرض على منصة اتفرج بينما بدأ بتصوير مسلسل “الوسم” وهو من فكرته وإشرافه وإخراج سيف الدين سبيعي وسيعرض على منصة “اتفرج” أيضاً ويتألف العمل من عدة مواسم وكل موسم مكون من سبع حلقات.