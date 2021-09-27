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شاهد .. مجددا .. هيا مرعشلي تثير الجدل بصور جديدة.. وإطلالة غير معتادة !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/27 الساعة 06:00 مساءً | (ميس محمد)

نشرت الممثلة هيا مرعشلي المثيرة للجدل بسبب الصور والفيديوهات التي تنشرها عبر حسابها على "إنستغرام"، صورتين بدت فيهما بإطلالة غير معتادة. 

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 وإرتدت مرعشلي ملابس بنقشة "الفهد"، وإعتمدت ماكياج "السموكي" الجريء.

 

 

 

ومعروف عن مرعشلي جمالها الطبيعي حيث لم تقم بإجراء اي عمليات تجميل، لكنّها غالباً ما تتعرض الى الانتقاد بسبب اختيارات ملابسها وعرضها تفاصيل من حياتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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