شاهد .. فتيات بملابس محرمة في أحد شوارع السعودية تثير الجدل وتتصدر المواقع .. اتفرج

انت الان تتابع خبر فتيات بملابس محرمة في أحد شوارع السعودية تثير الجدل وتتصدر المواقع .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/27 الساعة 08:00 مساءً | (ميس محمد)

انتشر مؤخرا مقطع فيديو تم تداوله من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، يظهر فيه فتيات تسير بملابس شبه عارية في أحد شوارع المملكة العربية السعودية.

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ولاقى مقطع الفيديو غضبا واسعا من قبل النشطاء السعوديين، معتبرين ان ظهور الفتيات بهذه الطريقة يتنافى مع القيم والعادات والتقاليد، الإسلامية، والسعودية، وتلقى الفيديو انتقادات حادة وسط مطالبات بتشديد الرقابة على هذه الظاهرة.

يذكر ان السعودية شهدت عدد من الحالات المماثلة في الآونة الأخيرة ، وكان آخرها ما قامت به إحدى الفتيات في منطقة الباحة حين اقتحمت مسرح للرجال يقومون فيه بتأدية إحدى الرقصات الشعبية ، وحاولت مشاركتهم، إلا ان الشرطة أنزلتها عن المسرح، كما أثارت احد الفتيات المنقبات الجدل بظهورها ترقص في الشارع بمناسبة اليوم الوطني.16990378