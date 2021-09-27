شاهد .. زوج دنيا بطمة يتعرض لفضيحة كبرى بعد ظهورها بأفخاذ منفرجة دون ملابس .. اتفرج

انت الان تتابع خبر زوج دنيا بطمة يتعرض لفضيحة كبرى بعد ظهورها بأفخاذ منفرجة دون ملابس .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/27 الساعة 08:30 مساءً | (ميس محمد)

شاركت دنيا بطمة جمهورها، عبر حسابها الخاص على انستغرام، صورة جريئة لها من منزلها، وظهرت وهي تجلس على الكنبة، مرتدية تيشيرت أسود واسع، وهوت شورت أسود قصير، وتجلس بوضعية إغراء، بأفخاذ منفرجة، وعلقت على الصورة: "أحبكم كلكم".

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والجدير بالذكر ان دنيا بطمة قد أغلقت التعليقات بوجه المتابعين، تفاديا لتعرضها للانتقادات المسيئة، بسبب اطلالاتها الجريئة، ولكن هذا لم يمنع المتابعين من مشاركة صورتها والتعليق عليها بانتقادات حادة، واصفين اطلالاتها بالخادشة، وأكدوا ان ظهورها بهذا الطريقة فضيحة لزوجها البحريني محمد الترك، وتساءلوا عن رأيه بطريقة استعراض زوجته لمفاتنها بوضعيات مثيرة.

ورغم الانتقادات لكن تغزل لكثير من المتابعين بجمال دنيا بطمة وانوثتها، وظهورها المثير، وأمطرها المتابعون بعبارات الحب والغزل.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير بها دنيابطمة الجدل باطلالاتها، حيث تتعمد بالفترة الأخيرة استفزاز منتقديها بظهورها الجريئ سواء بالفساتين القصيرة والمفتوحة، او الهوت شورت، او حتى ارتداءها المايوه الذي صدم الجمهور، ولا تهتم لحجم الانتقادات التي تتعرض لها.

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