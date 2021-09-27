شاهد .. بنت أبو ظافر باب الحارة على البحر بصور تصدم جمهورها.. اتفرج

انت الان تتابع خبر بنت أبو ظافر باب الحارة على البحر بصور تصدم جمهورها.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/27 الساعة 09:30 مساءً | (ميس محمد)

نشرت الممثلة السورية جانيار حسن صورة لها عبر الإنستغرام أثناء قضاء اجازة على البحر، وظهرت باطلالة صدمت جمهورها مرتدية مايوه تايغر مكشوف الصدر، وارتدت فوقه جاكيت أسود مخرم، وارتدت طاقية باللون البيج، ونظارات شمسية.

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ولاقت صورة جانيار انتقاد واسع من قبل الجمهور الذي استنكر اطلالاتها الجريئة والمكشوفة، مستذكرين احتشامها في مسلسل باب الحارة، عندما لعبت في الجزء السادس دور نعمة بنت أبو ظافر، وحصدت في المسلسل محبة الجمهور والمتابعين.

وهذه ليست الإطلالة الجريئة الوحيدة لجانيار حسن، حيث ظهرت مؤخرا في اطلالات صادمة، منها صورة نشرتها عبر الانستغرام في السيارة وترتدي فستان أسود قصير، مكشوف الصدر بطريقة صدمت المتابعين، كما تحرص على مشاركة جمهورها آخر نشاطاتها واطلالاتها التي تتميز بالجرأة غالبا.

جانيار حسن ممثلة سورية مواليد 1991، دخلت عالم التمثيل عام 2010 عندما قدّمت أول أدوارها في مسلسلي "أبو جانتي- ملك التاكسي ج1"، وبعد السقوط، ومسلسل مرايا مع ياسر العظمة، لكن يعتبر دورها في مسلسل باب الحارة من أهم اعمالها لأدائها الرائع وموهبتها المميزة.

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