شاهد .. عاجل .. قناة الجزيرة تستغني عن الاعلامية الأردنية عُلا الفارس لسبب صادم ولا يصدق.. اتفرج

انت الان تتابع خبر عاجل .. قناة الجزيرة تستغني عن الاعلامية الأردنية عُلا الفارس لسبب صادم ولا يصدق.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/27 الساعة 11:00 مساءً | (ميس محمد)

انتشر في الساعات الماضية عبر العديد من المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الإجتماعي خبر إقالة ال​إعلام​ية ​علا الفارس​ من قناة ​الجزيرة​، ما اشتعلت بعدها ردود الفعل الرافضة لهذا القرار مشيدين بعلا الفارس وقيمتها الإعلامية.

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وصرحت بعض المواقع أن أسباب إقالة الفارس لعدم مناسبتها لعدد من المهام التي كلفت بها داخل القناة، وانعدام التأثير المباشر على الجمهور.

وبعد الضجة التي سببها خبر الإقالة، خرجت علا الفارس عن صمتها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، لتنفي تلك الشائعات .

وعلقت الإعلامية علا الفارس على الخبر قائلة :"ما يهذري المهذري إلا من حر السخونة".

وتفاعل محبو الإعلامية مع تعليقها مؤكدين ثقتهم بها وأهمية تواجدها في قناة تعمل فيها، وطالبوا مروجي الإشاعات بالتوقف عن الكذب والتدليس.41295093