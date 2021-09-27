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شاهد .. ليلى عبد اللطيف ترعب الكل: هذا ماسيحدث للسعودية وقطر والاردن والكويت وتركيا مجتمعين (فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/28 الساعة 12:00 صباحاً | (ميس محمد)

في كل مرة تخرج سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف بتوقعات صادمة تتفرد بها بدقتها ومصداقيتها. 

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منذ فترة توقعت عبد اللطيف عن ضبط كمية من المخدرات في السعودية القادمة وللأسف من لبنان وهكذا حصل فمنذ فترة ضبط الأمن السعودية كمية من المخدرات المخبأة في الرمان. 

 

 

التفاصيل في الفيديو المرفق:

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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