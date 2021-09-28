شاهد .. الأردنية دانا حمدان بإطلالة خادشة والجمهور استري على جسدك..اتفرج

انت الان تتابع خبر الأردنية دانا حمدان بإطلالة خادشة والجمهور استري على جسدك..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/28 الساعة 01:00 صباحاً | (ميس محمد)

نشرت الفنانة الاردنية دانا حمدان شقيقة ميس حمدان صورة لها عبر الانستغرام، وهي ترتدي فستان أزرق لامع مكشوف الصدر بطريقة اعتبرها المتابعون خادشة، ووضعت مكياج صارخ وارلت قبلة للكاميرا، وعلقت: "احبكم جميعا".

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واثارت اطلالتها استياء المتابعين الذين طالبوها ان تستر جسدها، بينما تغزل البعض باطلالتها واثارتها.

وكانت قد نشرت دانا حمدان في وقت سابق صورة لشقيقتها ميس بمناسبة عيد ميلادها، وعلقت "كل عام وانت سعيدة يا اجدع اخت بالدنيا".

دانا حمدان ممثلة ومصممة أزياء أردنية، وهي شقيقة ميس حمدان ومي سليم، برعت في مجال تصميم الأزياء في الوطن العربي، وذلك على خلفية مشاريعها المميزة التي تتعلق بالأزياء والفنون، وخاضت دانا تجربة التمثيل في أحد الأعمال الإماراتية التراثية: مسلسل "وديمة"، وشارك في فلمين: هز وسط البلد، وسعيكم مشكور يا برو، كما أشرفت على عدة برامج تلفزيونية منها «زفة» الذي تدور فكرته على مساعدة العروس في تحضيراتها للزفاف.

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