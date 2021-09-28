شاهد .. اكتسح أرطغرل وقيامة عثمان.. هذا ماحدث في الحلقة الثانية من مسلسل بربروس وفاجأ الجمهور

انت الان تتابع خبر اكتسح أرطغرل وقيامة عثمان.. هذا ماحدث في الحلقة الثانية من مسلسل بربروس وفاجأ الجمهور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/28 الساعة 02:00 صباحاً | (ميس محمد)

نتهت قبل ساعات قليلة أحداث الحلقة الثانية من مسلسل بربروس التركي الضخم الذي يروي قصة الأخوة عروج وخير الدين وإسحاق وإلياس، الذين تمكنوا من تحويل البحر الأبيض المتوسط إلى بحر الدولة العثمانية بسبب براعتهم التي جعلتهم أشهر البحارة في تاريخ الدولة العثمانية.

72737561

وأطلق الغربيون على عروج اسم "بربروسا" التي تعني بالإيطالية "ذو اللحية الحمراء"، وبعدما توفي عروج، ورث خير الدين لقب أخيه وعرف به.

وحملت الحلقة التي تم إذاعتها مترجمة للغة العربية على قناتي الفجر الجزائرية واليرموك، العديد من الأحدث المشوقة والمثيرة.

في الحلقة الثانية، تلقى البطل عروج خبر الانتقام من أخيه إسحاق، بمساعدة السيد كليج، كذلك الانتقام من القراصنة وأعوانهم ممن ينقلون لهم أخبار البحارة، كما استعد عروج جيدًا لخوض غمار صراع داخلي يريد أن يقضي عليه مبكرًا قبل مواجهة الأعداء القوية في عرض البحر.

وفور الانتهاء من أحداث الحلقة الثانية، أذاعت قناة تي آر تي 1 التركية، الإعلان التشويقي للحلقة الثالثة التي سيتم إذاعتها مساء الخميس المقبل على تلك القناة، ومساء الجمعة على باقي القنوات المترجمة باللغة العربية، وستتضمن إصرار عروج على بنءا نظام استثنائي يجمع فيه البحارة العثمانيين، في الوقت الذي تُحاك فيه المؤامرات، في حين يستعد سيلفينيو وأعوانه من الانتقام من خير الدين وقتله، وتبدأ معركة طاحنة ستشهده تلك الحلقة.

جدير بالذكر أن مسلسل بربروس من إخراج المبدع دوغان أوميت كاراجا، المشهور لإخراجه مجموعة من أشهر المسلسلات التركية، من بينها "السلطان عبد الحميد"، و"وادي الذئاب"، و"طائر النمنمة"، و"المحارب".72737561