شاهد .. فنان مصري يفجر فضيحة عن محمد رمضان ويكشف المستور (اتفرج)

انت الان تتابع خبر فنان مصري يفجر فضيحة عن محمد رمضان ويكشف المستور (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/28 الساعة 04:00 صباحاً | (ميس محمد)

خلال إطلالته في لقاء تلفزيوني، خرج مطرب المهرجانات المصري ​حمو بيكا،​ بتصريحات نارية ضد الفنان المصري ​محمد رمضان​، وكشف سر الترند ومشاهدات رمضان المزورة.

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وأكد حمو بيكا ان نصف مشاهدات محمد رمضان على يوتيوب مزورة، ويدفع مبالغ مقابل ان يتصدر الترند، وفي قناته 15 مليون معجب لكن الارقام غير حقيقية، وقال: "تعال نديله قناة من الصفر ينزل عليها أغنية، وأنا قناة من الصفر أنزل عليها أغنية، هنا نحكم"، مؤكدا انه لا يمتلك المال مثل رمضان ليدفع مقابل تصدره للترند وزيادة عدد المشاهدات المزورة.

من ناحية أخرى، امتدح حمو بيكا نفسه معتبرا انه هو مطرب المهرجانات الأول في مصر، وقال: "أهم مطرب مهرجانات في مصر هو حمو بيكا، وأنا صانع البهجة والابتسامة على وجوه الناس".

وأثارت تصريحات حمو بيكا الكثير من الجدل بين المتابعين الذين دافعوا هن محمد رمضان وشهرته، مؤكدين انه الرفم واحد في مصر وله شهرة واسعة حقيقية وليست مزورة، بينما ايد البعض كلام بيكا، مشيرين ان رمضان يستخدم ماله ونفوذه ليتصدر الترند ويزيد المشاهدات.96379772