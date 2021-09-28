شاهد .. الفنانة قمر تستلقي على السرير وتستعرض حملها ومفاتنها بالشفاف المثير .. اتفرج

انت الان تتابع خبر الفنانة قمر تستلقي على السرير وتستعرض حملها ومفاتنها بالشفاف المثير .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/28 الساعة 04:30 صباحاً | (ميس محمد)

نشرت الفنانة اللبنانية، قمر، مجموعة صور عبر حسابها في انستغرامضت بها حملها بطفلها الثاني، وظهرت في بعض الصور، مستلقية على السرير بفستان أبيض شفاف مكشوف الصدر والفخذين، وسدلت شعرهاووضعت مكياجا قويا، واستعرضت بطنها ما يؤكد أنها في الأشهر الأخيرة من حملها.

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وتعرضت قمر لانتقادات شديدة من قبل بعض المتابعين، بسبب طريقة استعراض حملها، وجاءت بعض التعليقات خادشة ومخجلة، وتساءلوا عن هوية والد طلفها القادم.

وكانت قد ردت الفنانة قمر بطريقة حازمة على منتقديها بسبب حملها دون زواج، وكتبت من خلال تدوينة نشرتها عبر انستغرام قالت فيها: "اخر فترة صار في قصص كثيرة ما قادرة اسكت عنها وهي التعدي على خصوصياتي..حابين تعرفوا مين بي الطفل ومن مين حامل ؟ حامل من روح القدس حدا إلو معي؟.

ورغم كل الانتقادات التي طالت الفنانة قمر، الا ا.نها تشارك متابعيها بآخر اطلالاتها تستعرض بها مراحل حملها، وتظهر بها مرتدية ملابس جريئة ومكشوفة.

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