شاهد .. مذيعة قناة الجزيرة ’’علاء الفارس‘‘ ترد بالثقيل وتكشف حقيقة اقالتها من القناة !!

انت الان تتابع خبر مذيعة قناة الجزيرة ’’علاء الفارس‘‘ ترد بالثقيل وتكشف حقيقة اقالتها من القناة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/28 الساعة 06:00 صباحاً | (ميس محمد)

علقت الإعلامية الاردنية علا الفارس على الشائعات التي تلاحقها وهذه المرة كانت تحت عنوان ” قناة الجزيرة تقيل علا الفارس”.

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وكتبت علا الفارس عبر حسابها على تويتر تعليقا على احدى التغريدات” ما يهذري المهذري إلا من حر السخونة”.

وزعمت بعض الحسابات على موقع تويتر أن علا الفارس أقالتها الجزيرة لأسباب من أهمها، انعدام التأثير المباشر على الجمهور الذي استقطبت لأجله، وعدم مناسبتها لعدد من المهام التي كلفت بها داخل الشبكة37581242