شاهد .. لن تصدق ردة فعل متابع سعودي عندما اتفرج أفخاذ نادين نجيم ..صورة

انت الان تتابع خبر لن تصدق ردة فعل متابع سعودي عندما اتفرج أفخاذ نادين نجيم ..صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/28 الساعة 05:00 صباحاً | (ميس محمد)

عبر حسابها في انستغرام، نشرت نادين نجيم صورة لها من تجهيزات اعلان جديد لها لأحد ماركات المجوهرات، وظهرت نادين نجيم وهي تجلس على كرسي في الإستوديو، وترتدي فستان أيفوري مثير مكشوف الصدر والأفخاذ، وسدلت شعرها على كتفها.

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وتفاعل المتابعون مع صورة نادين نجيم وتغزلوا بجمالها وإثارتها، وعبروا عن حبهم لهم كفنانة لبنانية، بينما تعليق لأحد المتابعين فجر الردود، حيث كتب حساب يسمي نفسه "سعودي حر": " مين يشوف كل هالاثارة وما يتمنى يتزوجك.. نادين نجيم تتزوجيني؟"، ولاقى هذا التعليق الكثير من الضجة، فالبعض سخر من صاحب التعليق، ومن طلبه للزواج من نادين نجيم، ومنهم من رأى هذه العرض طبيعي، لأن أغلب الرجال يتمنون الزواج من انسانة كنادين نجيم، والبعض رجح ان يكون الحساب وهمي لأن حسابه خالي من المنشورات.

وكانت قد تصدرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم الترند بمسلسلها صالون زهرة التي شاركت بطولته مع الممثل السوري معتصم النهار، حيث لفتت نادين نجيم الأنظار في المسلسل بسبب دورها المتقن الذي أدته، والمختلف عن أدوارها السابقة، كما تميزت بستايل الفساتين المميزة التي زاد من جمالية الدور، وأشاد رواد مواقع التواصل بالعمل وبأبطاله.

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