شاهد .. زلة لسان حسن الرداد زوج إيمي سمير غانم أوقعته في ورطة كبيرة .. هل سيتزوج عليها؟

انت الان تتابع خبر زلة لسان حسن الرداد زوج إيمي سمير غانم أوقعته في ورطة كبيرة .. هل سيتزوج عليها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/28 الساعة 07:00 صباحاً | (ميس محمد)

مواقف محرجة يتعرض لها الفنانون دائماً بعضها على الهواء مباشرة مثلما حدث مع الفنان حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم.

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وتسببت زلة لسان الفنان حسن الرداد عند حديثه عن الزوجة الثانية في وضعه في موقف محرج، إلا أن ردة فعله على الموقف أدخلت الجميع في نوبة ضحك.

حدث الأمر، عندما حل حسن الرداد وأبطال مسلسله "الزوجة 18" ضيوفاً في برنامج "واحد من الناس"، وكشفت الفنانة ناهد السباعي عن الخلاف الحاد الذي وقع بينهما بسبب نهاية العمل، وعدم تقبلها فكرة أن ترضخ البطلة "فريدة" في النهاية وتوافق على الزواج من البطل "فارس" رغم زيجاته المتعددة.

وهنا تدخل حسن الرداد في حديثها مازحاً معها بقوله: "وماله الزوجة الثانية أو الثالثة"، فما كان من الإعلامي عمرو الليثي إلا أن قاطعه بسؤاله: "أنت قد الكلام ده...أنت هتروح البيت"، ليتراجع الفنان الشاب على الفور عن تصريحه قائلاً عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم: "هي على رأسي" ثم أرسل قبلة لها أمام الكاميرا، مما أضحك الجميع في الاستوديو.

وفي ذات السياق، نفى حسن الرداد إمكانية أن يتزوج على إيمي سمير غانم مثلما فعل بطل المسلسل، قائلاً: "لا طبعا مستحيل"، مشدداً على أن شخصية "فارس" في العمل مختلفة عنه تماماً34162180