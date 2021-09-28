شاهد .. لم يتخيل أحد جمالها الخارق.. نجم مسلسل باب الحارة العقيد معتز يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصور زوجته الفاتنه.. اتفرج

انت الان تتابع خبر لم يتخيل أحد جمالها الخارق.. نجم مسلسل باب الحارة العقيد معتز يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصور زوجته الفاتنه.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/28 الساعة 07:30 صباحاً | (ميس محمد)

نشر الفنان السوري وائل شرف صورة لزوجته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "انستغرام" حيث هنأها بعيد ميلادها.

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ولفتت زوجة الفنان الشهير بدور العقيد معتز في المسلسل السوري الشهير باب الحارة، لفتت الانظار الى جمالها، حيث انهالت التعليقات للغزل بها.

وأرفق العقيد معتز تعليقا رومانسيا مع الصورة قائلا: "كل سنة وأنتي سالمة يا أجمل و أرق امرأة بالعالم .. هذا اليوم من أجمل الأيام في حياتي أسأل الله أن يسعدك و يهنيكي و تضللي فوق راس ليمار وجود و منورة البيت يا أحلى خلود".

وانقسمت اراء المتابعين فمنهم من توقف عند التهنئة بعيد ميلاد زوة الفنان السوري، اما اخرون فقد اختاروا النكات وسيلة للتعليق، وقال احدهم "يا بطال عليك يا عقيد على هيك حكي .. برضيك مرتك تطلع بالقرعة؟".

فيما قال اخر: "العقيد معتز طلع بيفهم بالغزل والحب مو بس بالضرب".

يذكر ان وائل شرف غاب عن مسلسل باب الحارة لخلافات مع المخرج مثله مثل كثيرين غيره من ابطال العمل الدرامي الذي نال شهرو واسعة في العالم العربي.

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