شاهد .. شابة سعودية تعرفت على خباز مصري وتواعدت معه على الزواج.. فلما سافرت إلى مصر للزواج ووصلت إليه كانت المفاجأة الصادمة!

انت الان تتابع خبر شابة سعودية تعرفت على خباز مصري وتواعدت معه على الزواج.. فلما سافرت إلى مصر للزواج ووصلت إليه كانت المفاجأة الصادمة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/28 الساعة 08:00 صباحاً | (ميس محمد)

خدع شاب مصري مواطنة سعودية بعد أن وعدها بالزواج وحصل منها على مبلغ 90 ألف جنيه على مدار عامين، إلا أنه تهرب منه ورفض الارتباط بها بعدما سافرت إليه لإتمام الزيجة.

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ونقل موقع “القاهرة24” عن مصدر أمني مصري قوله: إن “الشاب يعمل بمخبز، ورفض الزواج من المواطنة السعودية، بعدما أتت إلى المنوفية لإتمام الزيجة، ولكنه تهرب منها ورفض الزواج”.

وأضاف: أن المواطنة السعودية “تقدمت ببلاغ ضده بالتحويلات التي أرسلتها له، خلال العامين السابقين والتي تصل قيمتها إلى 90 ألف جنية، وكانت تنوي الإقامة في مصر وعدم العودة مرة أخرى لبلدها”.

وحررت المواطنة السعودية؛ محضرًا ضد شاب المصري، بعد رفضه الزواج منها وتهربه، بعد وجودها في مصر ومطالبتها بإتمام الزيجة، مؤكدة أنها أرسلت له أموالًا على مدار عامين بعد معرفتها به عن طريق شبكة الإنترنت.66151099