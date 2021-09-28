شاهد .. بعد خلعها للحجاب بكل بجاحة ..  نداء شرارة تتصدر مواقع التواصل .. اتفرج

انت الان تتابع خبر بعد خلعها للحجاب بكل بجاحة .. نداء شرارة تتصدر مواقع التواصل .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/28 الساعة 08:30 صباحاً | (ميس محمد)

انتشرت في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الأردنية والعربية خبر يفيد بخلع الفنانة الاردنية نداء شرارة، وتباينت الأراء على هذا الخبر.

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وبعد الضجة التي سببها هذا الخبر، خرجت نداء شرارة عن صمتها، وكشفت في تصريحات صحفية حقيقة الأخبار المتداولة عن "خلعها للحجاب"، وقالت: "لا أدري من يخرج بهذه الإشاعات، وإلى ماذا يهدف، في كل مرة يتداولون هذا الخبر".

ووجهت نداء شرارة رسالة لمطلقي هذه الاشاعات، ان يبتعدوا عن الأخبار الكاذبة لأجل حصد اللايكات، وقالت: "ان أردتم أن تبحثوا عن جمع اللايكات ابتعدوا عن العناوين المصطنعة بشكل عام، وعن نداء بشكل خاص".

وعلى الصعيد الفني، لدى نداء شرارة حفل في مهرجان جرش في الثاني من اكتوبر، وتقوم حاليا بالتحضير لألبوم خاص بالزفات الخليجية.34028966