اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد .. ماريتا الحلاني داخل حمام السباحة بإطلالة جديدة..اتفرج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

انت الان تتابع خبر ماريتا الحلاني داخل حمام السباحة بإطلالة جديدة..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/28 الساعة 09:30 صباحاً | (ميس محمد)

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورا جديدة لها من أخر جلسة تصوير قامت بها .

 59403315

 

وظهرت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني عبر الصور التي قامت بنشرها على حسابها الشخصي على الانستجرام بقصة شعر قصيرة جدا وسط حمام السباحة مرتدية ملابس السباحة .

 

 

بدا مظهرها مختلفا بعض الشئ بسبب تسريحة شعرها الجديدة وقامت بإرفقاق تعليق على الصور قائلة " أخر مرة "

 

 

مع مقطع فيديو بأعنيتها الجديدة التي أصدرتها مؤخرا .

 

 

أصدرت الفنانة ماريتا الحلاني أغنية جديدة لها بعنوان " اخر مرة "

 

 

يذكر أن الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني ، مغنية وممثلة لبنانية وهي ابنه الفنان اللبناني عاصي الحلاني ، بدأت مشوارها الفني عام 2015 وأطلقت عدة أغنيات لها .

 

 

اتجهت مؤخرا للعمل التمثيلي الدرامي وكانت أول تجربة لها هذا العام في مسلسل عرض برمضان 2021 برفقة الفنانة اللبنانية نادين نجيم والفنان السوري قصي خولي بعنوان " 2020 " بدور سعاد الفتاة الفقيرة ، وحظيت تجربتها التمثيلية على اعجاب الجمهور وأبدوا اعجابهم الشديد في تمثيلها .

8e2d927531.jpg

2d71ae9c79.jpg59403315

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا