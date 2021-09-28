شاهد .. ماريتا الحلاني داخل حمام السباحة بإطلالة جديدة..اتفرج

انت الان تتابع خبر ماريتا الحلاني داخل حمام السباحة بإطلالة جديدة..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/28 الساعة 09:30 صباحاً | (ميس محمد)

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورا جديدة لها من أخر جلسة تصوير قامت بها .

59403315

وظهرت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني عبر الصور التي قامت بنشرها على حسابها الشخصي على الانستجرام بقصة شعر قصيرة جدا وسط حمام السباحة مرتدية ملابس السباحة .

بدا مظهرها مختلفا بعض الشئ بسبب تسريحة شعرها الجديدة وقامت بإرفقاق تعليق على الصور قائلة " أخر مرة "

مع مقطع فيديو بأعنيتها الجديدة التي أصدرتها مؤخرا .

أصدرت الفنانة ماريتا الحلاني أغنية جديدة لها بعنوان " اخر مرة "

يذكر أن الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني ، مغنية وممثلة لبنانية وهي ابنه الفنان اللبناني عاصي الحلاني ، بدأت مشوارها الفني عام 2015 وأطلقت عدة أغنيات لها .

اتجهت مؤخرا للعمل التمثيلي الدرامي وكانت أول تجربة لها هذا العام في مسلسل عرض برمضان 2021 برفقة الفنانة اللبنانية نادين نجيم والفنان السوري قصي خولي بعنوان " 2020 " بدور سعاد الفتاة الفقيرة ، وحظيت تجربتها التمثيلية على اعجاب الجمهور وأبدوا اعجابهم الشديد في تمثيلها .

59403315