شاهد .. صلة قرابة ستصدمكم.. هذه الفنانة المغربية الشهيرة ابنة شقيق الراحلة دلال عبد العزيز

انت الان تتابع خبر صلة قرابة ستصدمكم.. هذه الفنانة المغربية الشهيرة ابنة شقيق الراحلة دلال عبد العزيز والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/28 الساعة 11:00 صباحاً | (ميس محمد)

من المعروف ارتباط العديد من الفنانين العرب بعلاقات عائلية؛ مثل أن الفنانين الراحلين فريد الأطرش وأسمهان شقيقان، وأن الفنانة الراحلة سعاد حسني هي شقيقة الفنانة نجاة الصغيرة، وأن الفنان أحمد الفيشاوي مثلاً هو ابن كل من الفنان فاروق الفيشاوي والفنانة سمية الألفي، وغيرهم العديد من الفنانين والفنانات العرب.

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إلا أن هناك صِلات قرابة تربط بعض النجوم، ولكن لا يعرفها الجمهور، كالفنانة المغربية ميساء مغربي وعلاقتها بالفنانة المصرية الراحلة دلال عبد العزيز، التي هي شقيقة زوج خالتها. وكانت الممثلة المغربية قد حضرت حفل زفاف دنيا سمير غانم ابنة دلال وسمير غانم.

كما أن إيمي ودنيا سمير غانم تعدان صديقتان مقربتان لميساء مغربي ودائما مايحرصن علي نشر صور تجمعهمن عبر حسابتهن الخاصة بمواقع التواصل كما هنأت ميساء دنيا مؤخرًا بعيد ميلادها .

يُذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم، كشفت عن صلة قرابتها بالفنانة “ميساء مغربي”، وذلك خلال وجودها ضيفة في برنامج الأخيرة الشهير الذي يحمل اسم “دبي كروز”.

وأكدت “دنيا” على علاقتها القوية بمقدمة البرنامج ميساء مغربي، لتكشف للجمهور عن صلة قرابتهما وهي أن خالة ميساء، متزوجة من خالها، ولهذا فأن علاقتهما قوية. وعادة ما تساعدها عندما ترغب في أن تعلمها اللهجة الخليجية.

وحرصت دنيا سمير غانم، على غناء أغنيتها الخليجية “تعال”، مشيرة إلى أن ميساء مغربي، ساعدتها على اتقان كلمات الأغنية، ذات اللهجة الخليجية.

يُذكر أن “دلال عبد العزيز”، رحلت عن عالمنا قبل أسابيع، بعد رحلة مع المرض عقب إصابتها بفيروس كورونا في شهر رمضان الماضي.60961718