شاهد .. اعترافات صادمة للغاية لفنانة مصرية كبيرة قبل رحيلها : رجاء الجداوي حطت لي السم في الأكل وكانت عايزه تقتلني| لن تصدق من تكون ؟

انت الان تتابع خبر اعترافات صادمة للغاية لفنانة مصرية كبيرة قبل رحيلها : رجاء الجداوي حطت لي السم في الأكل وكانت عايزه تقتلني| لن تصدق من تكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/28 الساعة 12:30 مساءً | (ميس محمد)

توفيت الفنانة والمنتجة المصرية اعتماد خورشيد، أواخر يونيو الماضي عن عمر ناهز 82 عاما، حسبما أعلن نجلها إيهاب خورشيد.

68662917

وعرفت اعتماد خورشيد التي تلقب الصندوق الأسود بتصريحاتها المثيرة للجدل ومنها تصريحاتها الأخيرة عن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، واتهامها لها بمحاولة قتلها بالسم.

وقالت اعتماد خورشيد خلال لقائها مع المذيع العراقي ساري حسام: "حكالي الضابط علي نورالدين، وكيل النيابة، قالي كويس إنك ماجتيش الحفل علشان كان محطوطلك السم اللي موت الملك فاروق.. واحدة شغالة معاه اسمها رجاء الجداوي، أنا قلت اسمها بقى واللي يحصل يحصل أهي ماتت الله يرحمها بقى".

وأضافت: "أنا قلت لحسن الشافعي وقالها تدفعوا 13 ألف جنيه عشان تموتوا اعتماد خورشيد، وعزمت رجاء كل نجوم السينما عشان لما أقع يقولوا أزمة قلبية، علي نور الدين رئيس النيابة قال لي الحمد لله إنك ماجتيش الحفل".

و أثارت الفنانة اعتماد خورشيد، حالة جدل واسعة بسبب تصريحاتها عن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، في حين وصف الجمهور تلك التصريحات بالباطلة.

وولدت في 29 أغسطس 1935، وأسست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز، وشاركت في إنتاج العديد من الأفلام.

كما أسست "معامل اعتماد خورشيد" للطبع والتحميض، والتي شاركت في إنتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينيات وحتى السبعينيات، من أبرزها: "العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناء والطلبة"، كما أنتجت أفلاما، منها: "أولاد الملجأ"، و"جمعية قتل الزوجات الهزلية".

68662917