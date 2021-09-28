شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء وانهيار دنيا سمير غانم عند استلمها تكريم والديها الراحلين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسلمت النجمة دنيا سمير غانم تكريم والدها الراحل الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز من المهرجان القومي للمسرح المصري.

كما بكت دنيا سمير غانم خلال استلمها للتكريم، كما ألقت كلمة مؤثرة قائلة: “أشكر إدارة المهرجان على التكريم وشكرا لكل الناس”.

وأضافت دنيا سمير غانم: “شكراً جداً على التقدير والتكريم لمشوار بابا وماما، وشكرا جدا لكل التكريمات من كل المهرجانات عايزة قول لكل الناس يلي وقفت جنبنا شكرا جدا حبكم هو اللي مصبرنا”.

يذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز توفيت يوم السبت 7 أغسطس/آب الماضي، بعد صراع مع تداعيات فيروس كورونا، عن عمر ناهز 61 عامًا بعد رحلة مع المرض استمرت أكثر من ١٠٠ يوم في المستشفى.