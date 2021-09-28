شاهد .. زوج سيرين عبد النور يتعرض للفضيحة بعد ظهورها بوضعية حميمية بالمايوه . اتفرج

انت الان تتابع خبر زوج سيرين عبد النور يتعرض للفضيحة بعد ظهورها بوضعية حميمية بالمايوه . اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/28 الساعة 02:35 مساءً | (ميس محمد)

نشرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور عبر حسابها الخاص في انستغرام،​ صوراً لها برفقة عائلتها، وهم يرتدون زي السباحة باللون الأصفر، لكن لفتت سيرين الأنظار بلبسها المايوه التايجروالذي غطته من الأعلى بالسترة الصفراء، وارتدت طاقية، على شعرها القصير، وبدت المحبة والحميمية على العائلة، وعلقت سيرين على الصورة: "أفضل شي عملتو بحياتي هو عائلتي هني فرحتي بهالدني".

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واللافت ان سيرين عبد النور قد الغت خاصية التعليقات على صورها تجنبا للاساءة والتعليقات السلبية، لكن هذا لم يمنع المتابعين من من تداول صورها بشكل كبير والتعليق عليها، اذ عبر البعض عن إعجابه بطلتها وجمالها وعلاقتها الحميمية بعائلتها، بينما اعتبر البعض ان ظهورها فاضح، وعلى زوجها ان يمنعها من الخروج علنا بالمايوه.

وكانت سيرين عبد النور قد أثارت الجدل مؤخرا بتلميحات غامضة كتبتها بمنشورها على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تحدثت فيه عن "إنفصام الشخصية"، وكتبت: "بعض الأشخاص في عالمِنا يُعانون شَكلاً مِنْ أشكال إنفصام الشخصية، يَقولون أشياء رائِعة ويَفعلون أشياء مُروعة !!"، ورجح البعض انها على خلاف مع زوجها، لكن بعد ظهورها الأخير مع زوجها اختفت الشكوك حول هذا الأمر.

ويمتنع عن نشر الصور أحتراماًَ وتقديراً لمتابعيه الأفاضل

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