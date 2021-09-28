شاهد .. أحبك وأموت فيك.. معجبة تتحرش ببطل طاش ما طاش أمام زوجته.. اتفرج كيف لقنتها الأخيرة درسا في الأدب (فيديو)

انت الان تتابع خبر أحبك وأموت فيك.. معجبة تتحرش ببطل طاش ما طاش أمام زوجته.. اتفرج كيف لقنتها الأخيرة درسا في الأدب (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/28 الساعة 03:06 مساءً | (ميس محمد)

عاد رواد مواقع التواصل تداول مقطع فيديو للفنان السعودي الشهير عبدالله السدحان بطلة مسلسل طاش ما طاش أثناء تسوقه مع زوجته في أحد محلات بيع الأدوات المنزلية.

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وفوجئ النجم السعودي بتوجه معجبة إليه وألقت عليه التحية، معبرة عن حبها الشديد له، بقولها: “أحبك وأموت فيك”، وهو ما أثار استفزاز زوجته.

زوجة السدحان أبدت تعجبها أن تقول المعجبة ذلك لزوجها في حضورها، حيث قالت: “عادي تقولي له أمامي بحبك وبموت فيك”، فأكدت المعجبة أنها لم تكن تعلم أنها زوجته.

كما حاولت زوجة الفنان السعودي تهدئة الأمور، حيث أكدت أنها قالت ذلك على سبيل المزاح وإنها لا تكترث للأمر، حيث قالت: “والله عادي أنا أمزح معكي، أنا ما أدقق”.

وتمتع عبد الله السدحان في حياته بالعديد من الإنجازات التي جلبت له شهرة كبيرة وواسعة في مراحل عديدة من حياته، مما ساهم في مشاركته الفعالة في الشؤون الاجتماعية.

ولد عام 1958 بالرغم من تقدمه في السن إلا أنه لا يزال يواصل بناء وتطوير مجموعة واسعة من الأفكار العلمية والعملية التي اقتصرت على جانب الكوميديا ​​والمسرح.

بدأت مسيرته الفنية عام 1981 في جامعة الملك سعود، وبعد ذلك شكل العديد من العلاقات القوية بينه وبين الطلاب، والتي بنيت على أساس أساسي كبير للسماح لهم بالمشاركة في الإنتاج الإعلامي والكوميديا ​​والمسرحيات التي يعمل عليها في المجال التقني.

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