شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ترك تحتفل بأحدث أغاني ابنها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة حنان ترك مقطع فيديو لأحدث كليبات نجلها الأكبر، والذي تم طرحه قبل فترة، لتدعم بذلك موهبة ابنها في غناء الراب، وتفاجئ الجمهور بأحدث ظهور له.

يعتبر نجل حنان ترك هو همزة الوصل حاليا بينها وبين الوسط الفني بشكل عام بعد اعتزالها منذ سنوات طويلة، وبالرغم من عودتها للأضواء من خلال تفاعلها مع الجمهور وزملائها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن صلتها الواقعية بالفن باتت مقتصرة على علاقة ابنها بهذا المجال.

يذكر أن يوسف خطاب نجل الفنانة المعتزلة حنان ترك، طرح أول أغانيه الخاصة به والتي جاءت بعنوان queen في شهر أبريل الماضي، إذ احتفل وقتها بطرحها وتحقيقها أول ألف مشاهدة.

وظهر يوسف خطاب وقتها في كليب الأغنية وهو يقف أمام سيارة بيضاء ويقوم بالغناء باللغة الإنجليزية بطريقة الراب، ونالت تجربته تلك إعجاب عدد من أصدقائه ومتابعيه الذين هنأوه وتمنوا له نجاحات متتالية في تجاربه المقبلة.