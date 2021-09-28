شاهد .. رهف القنون تصدم جمهورها بفيديو مثير وهي تمارس العلاقة الحميمية مع فتاة بدون ملابس .. اتفرج

انت الان تتابع خبر رهف القنون تصدم جمهورها بفيديو مثير وهي تمارس العلاقة الحميمية مع فتاة بدون ملابس .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/28 الساعة 04:03 مساءً | (ميس محمد)

بر خاصية الستوري في انستغرام، نشرت السعودية ​رهف القنون​، فيديو قصير ظهرت فيه بالسيارة، وهي تقبل فتاة بطريقة حميمية صدمت بها المتابعين.

40668558

وعبر المتابعون عن صدمتهم بجرأة رهف القنون التي تجاوزت كل الخطوط بهذا الفيديو، وطريقة الكشف عن ميولها الجنسية، وخاصة انه سبق ودخلت في علاقة مع شاب وانجبت منه ابنتها الوحيدة.

وطرح المتابعون اسئلة ان كانت قد تخلت رهف القنون عن ابنتها من اجل حبيبتها؟ وعن الهدف وراء نشر صور ومقاطع فاضحة لها.

ويعتبر هذا الفيديو من اكثر منشورات رهف القنون جرأة، حيث اعتادت على نشر صورها واطلالاتها بملابس فاضحة، او بأحضان شبان، وهي تشرب الخمر، وتستعرض مفاتنها بطريقة ايحائية، لكن الكشف عن ميولها المثلية، وهي تمارس العلاقة الحميمة مع فتاة يعتبر الأكثر صدمة، حسب رأي رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

ويمتنع عن نشر الصور أحتراماًَ وتقديراً لمتابعيه الأفاضل

40668558