شكرا لقرائتكم خبر عن هبة نور تشعل مواقع التواصل برقصها الشرقي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر فيديو للفنانة هبة نور على مواقع التواصل الاجتماعي خلال برنامج برقص شرقي على أنغام الأغنية الشعبية المصرية الشهيرة، يا بنت السلطان .

كما تداول الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو مما أثار جدلهم و عبروا فيها عن استيائهم مما اعتبروه جرأة زائدة.

حيث ظهرت هبة نور مرتدية بنطال وبلوزة بنفس التصميم الذي اعتمد على ورود كبيرة منقوشة على اللون الأبيض، كما اعتمدت تسريحة شعر مرفوع.

ومن ثم حزمت خصرها برابطة الرأس، لتبدأ الفنانة السورية في وصلة رقص شرقي على أنغام أغنية النجم الشعبي الشهير أحمد عدوية.

وفي محاولتها لإقناع مقدم البرنامج بالتراجع عن طلبه ظهرت هبة نور وهي تقول: “بخجل والله بخجل ما بقدر” لتبدأ في الدخول في وصلة رقص على أنغام الأغنية الشعبية الشهيرة، يا بنت السلطان، وتتعرض بعدها لموجة انتقادات واسعة في تعليقات منها: “تخجل وترقص قدام الرجال شتسوي لو ماتخجل”.

