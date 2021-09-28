شاهد .. نسرين طافش تكشف عن سبب نشرها صورها الجريئة بشكل مستمر! .. ماذا قالت؟

انت الان تتابع خبر نسرين طافش تكشف عن سبب نشرها صورها الجريئة بشكل مستمر! .. ماذا قالت؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/28 الساعة 07:00 مساءً | (ميس محمد)

قالت الفنانة الشهيرة نسرين طافش أنها حريصها على أن تكون صفحاتها على مواقع التواصل مبهجه .

42869882

وأضافت نسرين طافش أن سبب نشرها الصورة والمقولات حتى يشعر من يتابعها بنوع من التفاؤل والفرح ويتلقى جرعة من الطاقة الإيجابية .

وتابعت أنها تحب ممارسة رياضة اليوغا، وتستمتع بجمال الطبيعة، وكذلك الأماكن التي تحظى بهدوء شديد .

وقالت بحب كون رايقة كتير، علشان بتكون أغلب الصور بتاعتي، بتعبر عني، وعن الحاجات اللى أنا بحبها وبعملها .

وتشارك نسرين طافش باستمرار متابعيها عبر صفحتها على إنستغرام والذين يصل عددهم إلى ما يقارب عشرة ملايين نشاطاتها الدرامية والسينمائية، وتكريماتها.

وتحرص نسرين دائما على نشر إطلالاتها المنوعة بالفساتين والكاجوال للجمهور إن كان خلال سفرها أو بالمهرجانات، وأيضًا خلال ممارستها للرياضة .

وكان أخر ما نشرته الفنانة نسـرين طافش مجموعة من الصور على احتفالًا باليوم الوطني السعودي .

كما ويذكر أن نسـرين طافش شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “المداح” مع النجم المصري حمادة هلال .

وتدور أحداث مسلسل “المداح” حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح وغيرها.

كما و جدير بالذكر أن مسلسل “المداح” يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم، حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسـرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، جمال عبد الناصر، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت ، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.42869882