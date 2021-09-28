شاهد .. ظهور مفزع للفنانة دنيا سمير غانم.. اتفرج كيف انهارت وانفجرت باكية على المسرح (فيديو)

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع للفنانة دنيا سمير غانم.. اتفرج كيف انهارت وانفجرت باكية على المسرح (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/28 الساعة 08:30 مساءً | (ميس محمد)

تسلمت الفنانة دنيا سمير غانم، تكريم اسم الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم في المهرجان القومي للمسرح في دورته ال 14 والمقامة حاليا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.

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ولم تتمالك دنيا سمير غانم دموعها أثناء التكريم فيما حاولت الفنانة إلهام شاهين تهدئتها، ولكنها حرصت على إلقاء كلمة توجه من خلالها الشكر لإدارة المهرجان ولجمهور والديها وتعتذر عن بكائها جاء فيها “متاسفة جدا على بكائي شكرا على التكريم وتقدير لمشوار بابا وماما”.

مضيفة “عاوزة اقول لكل الناس اللي بتدعيلنا وكل الناس اللي وقفت جنبنا شكرا جدا حبكم هو اللي مصبرنا شكرا جدا”.

ذكر أن إدارة المهرجان القومي للمسرح، تكرم 10 مبدعين في مجالات التأليف والتمثيل والإخراج المسرحي، يأتي على رأس القائمة اسم الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم، الذين رحلا عن عالمنا مؤخرا، فضلا عن اسم الراحل عبد الله غيث، بالإضافة إلى الفنانين أشرف عبدالغفور، فاروق فلوكس، إلهام شاهين، سامي مغاوري، والكاتب بهيج إسماعيل والمخرج إميل جرجس، والناقدة آمال بكير.

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا في 20 مايو بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد مما أدى لتوقف الأجهزة بجسمه.

بينما رحلت الفنانة دلال عبد العزيز يوم 7 أغسطس وتم دفنها بجوار زوجها الراحل بمقابر الوفاء والأمل بعد دخولها في غيبوبة.

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