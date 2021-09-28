شاهد .. دنيا بطمة تفجر مفاجأة غير متوقعة ولا منتظرة بالمرة.. "صور"

انت الان تتابع خبر دنيا بطمة تفجر مفاجأة غير متوقعة ولا منتظرة بالمرة.. "صور" والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/28 الساعة 08:00 مساءً | (ميس محمد)

اثارت المغربية دنيا بطمة الجدل من جديد، بتصريحاتها الغير منطقية ولا المقبولة، حين قالت انها لم تجري اية عملية تجميل بالمرة!!!



43588153

حيث نفت بطمة ما تم تداوله مؤخرًا بشأن خضوعها لعمليات تجميل، مشيرة إلى أنها اكتسبت الوزن بسبب حملها وولاتها مؤخرًا.

وأوضحت دنيا بطمة أنها اعتمدت هذا التغيير من أجل موسم الصيف، مؤكدة أنها لم تخضع لعمليات تجميل بل سحبت الفيلر فقط من بعض المناطق.

كما ذكرت أنها أعتنت ببشرتها في الصيف وأجرت بعض التغييرات البسيطة في طريقة وضع المكياج فقط.

وعن زيادة وزنها، أشارت “بطمة” أنها اكتسبت الوزن بسبب حملها وولادتها مؤخراً، وتحاول إنقاص وزنها بممارسة التدريبات الرياضية.

43588153