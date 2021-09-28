شاهد .. ام عصام باب الحارة تخرج المستور من الشيفون المثير ومعلق كويتي يفجر الردود .. اتفرج

انت الان تتابع خبر ام عصام باب الحارة تخرج المستور من الشيفون المثير ومعلق كويتي يفجر الردود .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/28 الساعة 09:00 مساءً | (ميس محمد)

عبر حسابها بإنستغرام، نشرت الفنانة السورية صباح الجزائري مجموعة صور لها، أثارت بها الجدل بعد ظهورها بإطلالات اعتبرها المتابعون جريئة، ولا تليق بعمرها، حيث ظهرت الجزائري بإحدى الصور، وهي ترتدي فستان أسود مفتوح من منطقة الصدر، بأكمام شيفون، وسدلت شعرها، ووضعت مكياجا ناعما، وعلقت على الصورة: "مساء الخير اشتقنلكن"، وبصورة أخرى ظهرت صباح الجزائري المعروفة بأم عصام في باب الحارة، وهي تستلم جائزة على المسرح، مرتدية فستان أسود مكشوف الصدر، وارتدت فوقه جاكيت أسود، وعلقت على الصورة: "شكرا كتير من القلب".

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وأثارت صباح الجزائري الجدل بإطلالاتها، ورغم الاطراء من البعض لجمالها وروحها الشبابية وأناقتها، لكنها تلقت الكثير من الإنتقادات من قبل بعض المتابعين، معتبرين ان ملابسها لا تليق بعمرها.

وبعد تداول صور صباح الجزائري بشكل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، والصفحات الفنية، انهالت التعليقات على صور صباح الجزائري، ومن أبرز التعليقات كانت لمتابع كويتي بحساب إسمه: "كويتي كويتي"، كتب فيه: "لو شاف أبو عصام انك طالعة بصدر مكشوف لأعدمك عند باب الحارة"، ولاقى هذا التعليق الساخر اعجاب المتابعين الذين شاركوه بالرأي، مشيدين بجمال ام عصام بإحتشامها في مسلسل باب الحارة.

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