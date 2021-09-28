شاهد .. السعودية أمل الشهراني بايحاءات وقبلات حميمية مع حبيبها بغرفة النوم .. اتفرج الصدمة

انت الان تتابع خبر السعودية أمل الشهراني بايحاءات وقبلات حميمية مع حبيبها بغرفة النوم .. اتفرج الصدمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/28 الساعة 09:30 مساءً | (ميس محمد)

عبر حسابها الرسمي على سناب شات، نشرت الناشطة السعودية أمل الشهراني، مقطع فيديو لها مع حبيبها من غرفة النوم تجاوزت فيه الخطوط الحمراء، حسب وصف المتابعين، وارتدت هوت شورت أسود، مع توب أسود مكشوف الصدر والأكمام.

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وقامت أمل الشهراني بالرقص الساخن مع حبيبها، مع قبلات جريئة وحميمية، كما قام باحتضانها بحركات مثيرة، وعلقت على الفيديو: "سعيدة جدا، يارب زيدني وأسعد الله اللي يقول آمين".

ولاقى الفيديو ضجة واسعة بين المتابعين الذين اتهموا أمل الشهراني بالإباحية وخدش الحياء، معتبرين انها تجاوزت الخطوط الحمراء، وعلق أحدهم: "لاحول ولاقوة الا بالله وتجي بعد يومين تنظر بالسناب لمتابعينها وتنصح وتتكلم عن المبادئ والقيم".

وأمل الشـهراني هي ناشطة سعودية، وطالبة مبتعثة في أمريكا تبلغ من العمر 41 عام، وتحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية، وذلك بعد قصة هروبها ولجوئها للولايات المتحدة الأمريكية، قامت بدراسة الماجستير في جامعة فلوريدا في مجال الإعلام وحقوق المرأة.

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