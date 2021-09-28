شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تكشف سبب ذهابها لطبيب نفسي في فرنسا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الفنانة إلهام شاهين عن سبب ذهابها لطبيب نفسي في فرنسا، وذلك أثناء حضورها ندوة بمهرجان الإسكندرية السينمائي.

و قالت : “رحت لدكتور نفسي في فرنسا علشان اتكسفت أروح في مصر علشان ميفضحونيش”.

كما أوضحت شاهين أن الفنان يستهلك جهازه العصبي بسبب إجبار أنفسهم على الشعور بالحالات النفسية المختلفة للشخصيات.

وأضافت إلهام شاهين قائلة: “الدكتور قال لي وقتها إن كلمة الفنون الجنون هي حقيقية بالفعل، لأن أكثر جهاز يستخدمه الفنان في عمله هو الجهاز العصبي، وبالتالي إجبار الجهاز العصبي على الخروج من حالة إلى حالة ومن شخصية لأخرى على عكس حقيقته، وكل ذلك يؤثر على الجهاز بشكل كبير مع مرور الوقت”.

وتابعت إلهام شاهين: “نحتاج كفنانين إلى هذا الجنون حتى نصل إلى الإبداع الذي نقدمه”.